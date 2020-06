Kommentar erfassen

Schlauer Meier 23.06.2020, 08:55

Selber Schuld,wenn alles so entsorgt wird.Gebühr für Müll zu bezahlen,ist nicht richtig,so wie auch mit den Sackgebühren.Wir bezahlen ja Steuern und sowieso,so haben die Gemeindearbeiter auch was zu tun,also halb so schlimm,wenn der Müll so entsorgt wird,hat ja auch genug Platz im Wald dafür.