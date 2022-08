«Kids for Cash»-Skandal : Korrupte Richter schickten für Geld Hunderte Kinder in den Jugendknast

Sie ruinierten Hunderten Jugendlichen das Leben: Für Geld schickten zwei US-Richter Kinder ab acht Jahren wegen kleinster Vergehen ins Gefängnis. Nun wurden den Opfern hohe Genugtuungszahlungen zugesprochen.

1 / 3 Die damaligen Richter Mark Ciavarella … United States Department of Justice … und Michael Conahan schickten für Bestechungsgelder Hunderte Kinder in den Jugendknast. IMDB Die Haftanstalt der privat geführten PA Child Care in Pittston: Hier wurden viele der «Missetäter» eingesperrt. Triblive.com

Darum gehts In den früheren 2000er-Jahren schickten zwei US-Richter Hunderte Kinder wegen kleiner Vergehen in Jugendgefängnisse.

Dafür erhielten Mark Ciavarella und Michael Conahan von den Betreibern der privat geführten Anstalten Bestechungsgelder.

Beide Richter wurden 2009 zu langen Haftstrafen verurteilt.

Nun wurde ihren Opfern 200 Millionen Genugtuung zugesprochen.

Zwei Richter im US-Staat Pennsylvania haben gegen die Zahlung von Schmiergeld Hunderte von Kindern unrechtmässig ins Gefängnis gebracht und müssen dafür nun eine Millionenstrafe zahlen. Das Gericht sprach den fast 300 Opfern im Rahmen einer Zivilklage gegen die beiden Richter mehr als 200 Millionen Dollar zu. Die Kläger seien die tragischen Opfer eines Skandals «von epischem Ausmass», schrieb Richter Christopher Conner zur Begründung.

Die beiden Richter Michael T. Conahan und Mark Ciavarella schlossen mit ihren Befugnissen zunächst eine öffentlich betriebene Jugendstrafanstalt. Dann kassierten sie Zahlungen in Höhe von insgesamt 2,8 Millionen Dollar vom Erbauer und Miteigentümer zweier privater Gefängnisse, die gewinnorientiert arbeiten. Ciavarella hatte den Vorsitz über das Jugendgericht inne und setzte eine Null-Toleranz-Politik durch, die garantierte, dass eine grosse Anzahl von Kindern in den beiden Haftanstalten untergebracht wurde. Der Skandal wurde in der Öffentlichkeit als «Kids for Cash» – Kinder für Geld – bekannt.

Marek Ciavarella zeigte in seinem Vorgehen keine Gnade. Manche Kinder, deren Inhaftierung er anordnete, waren erst acht Jahre alt. Ihre Vergehen: kleine Diebstähle, Rauchen auf dem Schulhof, Schwänzen des Unterrichts und Ähnliches. Oft wurden die Minderjährigen für ihre Bagatelldelikte in Handschellen abgeführt und bekamen nicht einmal die Möglichkeit, sich von ihren Familien zu verabschieden. 2008 flog der Fall schliesslich auf.

Den Opfern das Leben ruiniert

Die beiden Richter hätten ihren Eid gebrochen und das öffentliche Vertrauen missbraucht, hiess es in der Urteilsbegründung vom Dienstag. Der Oberste Gerichtshof in Pennsylvania erklärte nach der Enthüllung ihrer Taten 4000 Verurteilungen von Jugendlichen für nichtig. Ciavarella, heute 72 Jahre alt, verbüsst eine Haftstrafe von 28 Jahren. Conahan (70), der zu mehr als 17 Jahren Haft verurteilt wurde, wurde 2020 wegen der Corona-Pandemie in den Hausarrest entlassen.

Ob die Opfer, die inzwischen volljährig sind, jemals etwas von dem ihnen zugesprochenen Schadenersatz sehen werden, ist unklar. Eine Anwältin der Kläger, Marsha Levick, sagte am Mittwoch, sie könne sich nicht vorstellen, dass genügend Geld vorhanden sei. Mehrere der früheren Opfer sind an Drogen-Überdosen gestorben oder haben sich das Leben genommen. Andere berichten von Panikattacken. «Man hat mir mein Leben ruiniert und liess mich meine Zukunft nicht erleben», so eines von 282 Opfern, die gegenüber Richter Conner aussagten.

