Eva Kaili bleibt in Haft – Korruption im EU-Parlament

Brüssel : Korruption in der EU – Freund von Eva Kaili kommt frei, sie bleibt im Gefängnis

Neben Kaili sitzt auch der mutmassliche Drahtzieher Antonio Panzeri in U-Haft. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen Korruption, Geldwäsche und Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung vor.

Neben Kaili sitzt auch der mutmassliche Drahtzieher Antonio Panzeri in Untersuchungshaft.

Eva Kaili bleibt weiterhin in Untersuchungshaft.

Die Vizepräsidentin des Europaparlaments, Eva Kaili, bleibt weiterhin in U-Haft.

Der Skandal wurde am 9. Dezember 2022 publik gemacht.

Der im EU-Korruptionsskandal verhaftete Francesco Giorgi darf das Gefängnis unter Auflagen verlassen. Der Italiener muss seine Untersuchungshaft im Hausarrest mit einer elektronischen Fussfessel fortsetzen, wie die Staatsanwaltschaft in Brüssel nach einer Entscheidung der zuständigen Ratskammer mitteilte. Giorgi ist der Lebensgefährte der ehemaligen Vizepräsidentin des Europaparlaments, Eva Kaili, die ebenfalls in Untersuchungshaft sitzt. Die Staatsanwaltschaft erklärte, sie werde gegen die Entscheidung vom Donnerstagabend keine Berufung einlegen.

Es geht um Korruption und Geldwäsche

In dem am 9. Dezember öffentlich gewordenen Bestechungsskandal geht es um mutmassliche Einflussnahme auf Entscheidungen des EU-Parlaments durch die Regierungen von Katar und Marokko. Die Staatsanwaltschaft wirft den Beschuldigten Korruption, Geldwäsche und Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung vor.