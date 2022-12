Belgische Justiz : Korruptionsskandal im EU-Parlament – Haftbefehl gegen vier Verdächtige

Die Vize-Präsidentin des EU-Parlaments, die Griechin Eva Kaili, ist am Freitag in ihrer Wohnung festgenommen worden.

In Zusammenhang mit dem Korruptionsskandal im Europaparlament hat die belgische Justiz Haftbefehl gegen vier Verdächtige erlassen. «Sie werden der Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung, der Geldwäsche und der Korruption beschuldigt», teilte die Staatsanwaltschaft am Sonntag in Brüssel mit.