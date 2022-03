Kosmetikerin steht wegen fehlgeschlagener Behandlung in Rorschach vor Gericht

Eine missglückte Augenbrauen-Behandlung führte bei einer Kundin zu einer Infektion beider Augenbrauen. Wegen der Narben leide die Kundin noch heute an den Folgen.

Am Dienstag steht eine Kosmetikerin in Rorschach vor Gericht. Sie muss sich wegen fahrlässiger, schwerer Körperverletzung verantworten.

Die Kosmetikerin schlug dafür ein Mittel vor, dass sie an sich selbst probiert hatte.

Eine Kundin wollte ihr permanent Make-up an den Augenbrauen entfernen lassen.

Das missglückte Entfernen von permanent Make-up an den Augenbrauen beschäftigt am Dienstagmorgen das Kreisgericht in Rorschach SG. Beschuldigt wird eine Kosmetikerin, die das Make-up hätte entfernen sollen. Gemäss der Anklageschrift ging sie dabei unvorsichtig vor.