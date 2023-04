Kosovaren dürfen ohne Visa in die EU und die Schweiz einreisen

Den Plänen zufolge soll es ihnen möglich sein, sich ab Ende 2024 zweimal pro Jahr für je maximal 90 Tage ohne Visum in EU-Mitgliedsstaaten aufzuhalten. Dasselbe soll auch für EU-Bürger gelten.

Grünes Licht für den Kosovo: Am Dienstag hat sich das EU-Parlament für eine visafreie Einreise von Kosovarinnen und Kosovaren ausgesprochen. Den Plänen zufolge soll es ihnen möglich sein, sich ab Anfang 2024 zweimal pro Jahr für je maximal 90 Tage ohne Visum in EU-Mitgliedsstaaten aufzuhalten. Dieselbe Regelung soll auch für EU-Bürger gelten, die in den Kosovo reisen wollen.