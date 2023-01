Kosovo: Der kosovarische Innenminister erhebt Vorwürfe gegen Serbien

Rechnen Sie mit neuen Provokationen von Serbien gegen den Kosovo?

Wir sind überzeugt, dass die Provokationen von Serbien gegenüber dem Staat Kosovo nicht aufhören werden. Wir haben in diesen Tagen einen Mix verschiedener destabilisierender Aktionen in den vier nördlichen Gemeinden unter direkter Einflussnahme des serbischen Staates und von Präsident Vucic erlebt.

Von welchen Aktionen sprechen Sie?

Der Einfluss erfolgte in Form von Mobilisierung, Finanzierung und logistischem Support. Dazu kamen die serbischen Streitkräfte, die als Drohmittel an der Grenze platziert worden sind. Sicherlich gab es auch Einfluss von Russland sowie von den kriminellen Organisationen in der Region, welche den Nordkosovo seit Jahren als Umschlagplatz für Handelsgüter, Drogen und sogar Menschen missbraucht haben und dabei enorme Gewinne erzielen konnten. All diese Faktoren haben zusammengewirkt in der Destabilisierung nicht nur des Nordkosovos, sondern auch des ganzen Landes.