Fünf EU-Staaten erkennen die Unabhängigkeit des Kosovo nicht an. Darunter auch Spanien. Am Mittwochabend treffen die Iberer nun auf den Kosovo in der WM-Quali. Die Partie findet um 20.45 Uhr in Sevilla statt. Wie der kosovarische Verband mitteilt, werde man das Spiel abbrechen, sollte das offizielle Protokoll mit «Flagge und Hymne» nicht eingehalten werden. Man sei zu «keinerlei Zugeständnissen» bereit, so die Verantwortlichen.