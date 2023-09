Kosovo empfängt Nati: «Wir lieben Xhaka und Shaqiri – aber es wird Pfiffe geben»

Am Samstag kommt es in Pristina zum «Bruderduell» zwischen der Schweiz und Kosovo. Wir haben mit dem kosovarischen TV-Kommentator gesprochen.

1 / 5 Granit Xhaka… freshfocus … aber auch Xherdan Shaqiri werden im Kosovo vergöttert für ihre Karrieren. freshfocus Am Samstag müssen sie aber mit Pfiffen rechnen, sagt Arben Berisha, Kommentator für das kosovarische Staatsfernsehen. freshfocus

Darum gehts Am Samstag um 20.45 Uhr trifft die Nati auf Kosovo.

Im Vorfeld des Spiels haben wir uns mit einem Kosovo-Experten getroffen.

Für ihn ist klar: Die Nati wird nicht nur herzlich empfangen.

«Der Ansturm für den ersten Besuch der Schweizer Nationalmannschaft in Kosovo war riesig, die Tickets waren innert kürzester Zeit komplett ausverkauft», sagt Arben Berisha, als er 20 Minuten zum Kaffee in Pristina trifft. Berisha ist seit über 20 Jahren als Sportjournalist und Kommentator im kosovarischen Fernsehen tätig, verfolgt auch die Schweizer Nationalmannschaft intensiv, kommentierte die Spiele der Nati an der WM in Katar. «Als die Gruppe für die EM-Quali ausgelost worden war, rechneten die kosovarischen Fans damit, dass dies das Spitzenspiel der Gruppe wird», so Berisha. Doch der bisherige Quali-Weg war alles andere als befriedigend. Drei Unentschieden, eine Niederlage und kein Sieg stehen auf dem Konto Kosovos.

«Da wir inzwischen aber kaum mehr eine Chance haben, uns zu qualifizieren, liegt der Fokus am Samstag ausschliesslich auf zwei Schweizer Spielern», erklärt Berisha. Granit Xhaka und Xherdan Shaqiri – beide mit Wurzeln im Kosovo, beide werden dort für ihre Karrieren vergöttert. Doch davon wird am Samstag nicht allzu viel zu spüren sein, glaubt Berisha: «Es wird wohl bei jeder Ballberührung Pfiffe gegen sie geben, das wissen die Spieler auch.» Es sei eine Art Hassliebe. «Wir lieben Granit und Xherdan, wenn sie für ihre Clubs oder für die Schweiz Fussball spielen – aber nicht, wenn sie gegen uns spielen.»

Es sei Fluch und Segen zugleich, dass diverse Spieler für die Schweiz, für den Kosovo und für Albanien spielen können und entsprechend von allen Verbänden umworben werden. «Als der Kosovo von der Uefa und der Fifa noch nicht anerkannt wurde, hatten wir zwei Teams, die wir anfeuerten: die Schweiz und Albanien», so Arben Berisha. Beides sei auch heute noch so. Beim WM-Spiel gegen Serbien seien die Strassen in Pristina komplett leer gewesen. «Alle haben die Schweiz angefeuert, der Sieg der Nati war auch einer für uns», erklärt der Sportkommentator. Man sei stolz auf Spieler wie Xhaka und Shaqiri, noch lieber würde man sie aber im kosovarischen Trikot sehen.

«Es gab immer wieder Hoffnung. Als sie noch ganz jung waren und in der Akademie des FC Basel spielten, haben sie mir in einem Interview gesagt, sie würden eines Tages gern für den Kosovo spielen», so Berisha, der für den kosovarischen Staatssender RTK arbeitet. Auch habe es immer wieder Gerüchte darum gegeben, dass Xherdan Shaqiri dem ehemaligen kosovarischen Staatspräsidenten gesagt habe, dass er die Nummer 10 für ihn reservieren solle. «Bestätigt wurde dies aber nie, vielleicht war es auch nur Wunschdenken der Journalisten», so Berisha. Auch wenn es am Samstag Pfiffe gebe, werde man spätestens an der Europameisterschaft in Deutschland wieder mit Xhaka, Shaqiri und der Schweiz mitfiebern.

Und genau wegen der vielen Doppelbürger im Kader der Schweiz wie auch im Kosovo glaubt der erfahrene Sportmoderator, dass das Spiel am Samstag in Pristina zu einer grossen Party wird. «Unsere Länder verbindet so viel, es ist eine Freundschaft – aber wenn ein freundschaftlicher Punkt in Pristina bleibt, sind wir auch nicht böse.»

