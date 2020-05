Sommerferien

Kosovo lockert Einreisebestimmungen – aber nur für Bürger

Ab Juni will Kosovo die Beschränkungen für Reisen aus der Schweiz aufheben. Bereits möglich sind Flüge nach Portugal.

Nicht nur mit den Sommerferien in Frankreich oder Deutschland klappt es: Auch die Schweiz-Kosovaren können die Sommerferien voraussichtlich in der alten Heimat verbringen. Allerdings unter Vorbehalt. Am Donnerstag sagte Islam Spahiu, stellvertretender kosovarischer Botschafter in der Schweiz zu 20 Minuten: «Wir werden die Einreisebeschränkungen ab Juni lockern. Spätestens am 15. Juni kann der normale Flugbetrieb wieder aufgenommen werden. Auch Touristen können dann wieder ins Land.»