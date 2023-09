Serben-Banner: Florent Hadergjonaj spricht über Eklat in Rumänien

Dieses Banner war der Ursprung. X

Darum gehts Die EM-Quali-Partie zwischen Rumänien und dem Kosovo musste aufgrund eines Serbien-Banners für mehrere Minuten unterbrochen werden.

20 Minuten hat mit Kosovo-Nationalspieler Florent Hadergjonaj (29) über den Abend gesprochen.

Der Aussenverteidiger findet am Tag danach deutliche Worte.

Florent Hadergjonaj, Sie waren beim Spielunterbruch in Rumänien an vorderster Front dabei. Erzählen Sie uns, wie lief es genau ab?

Wir wussten schon im Vorfeld, dass es zu solchen Aktionen kommen kann – gab es auch schon im Hinspiel. Wir haben aber nicht mit diesem Ausmass gerechnet. Sie haben den Schriftzug aufgehängt und immer gesungen: «Kosovo ist Serbien». Wir haben den Schiedsrichter darauf aufmerksam gemacht. Dieser hat dann entschieden, das Spiel so lange zu unterbrechen, bis das Plakat weg ist oder die verantwortlichen Fans aus dem Stadion geführt werden. Also gingen wir in die Kabine.

Wie ging es weiter?

Wir wussten lange nicht, was passiert und wie es weitergeht. Der Schiri ist dann nochmals raus, das Plakat war noch da. Er hat gesagt, er gibt nochmals eine Chance, den Banner wegzunehmen, ansonsten würde er das Spiel abbrechen. Wir hielten uns dann warm und haben versucht, den Fokus auf dem Fussball zu behalten. Als das Plakat weg war, wurden wir wieder auf den Platz geschickt, um uns aufzuwärmen.

Eine harte Rückkehr …

Es war ein extrem lautes Pfeifkonzert. Danach ging es aber ruhig und ohne weitere Vorfälle weiter.

Florent Hadergjonaj, hier im Spiel gegen die Schweiz, ist kosovarischer Nationalspieler. Beim EM-Quali-Spiel in Bukarest war er dabei.

Was geht denn dann in einem Spieler vor? Gilt dann die «Jetzt erst recht»-Mentalität oder lähmt das einen eher?

Wir wollten natürlich mit dieser Mentalität auftreten. Aber es ist im Kopf nicht einfach, mit so einem Unterbruch. Alles war etwas chaotisch. Dazu kam, dass der Schiri wie ausgewechselt war. Ich weiss nicht, ob er den Druck verspürt hat, aber kein Entscheid war mehr für uns. Das soll natürlich keine Ausrede für die Niederlage sein. Für uns ist besonders schade, dass wir die Rumänen nicht mit einer Niederlage bestrafen konnten. Es tut mir innerlich weh, dass wir ihnen fussballerisch nicht das Maul stopfen konnten.

Wie haben denn die rumänischen Spieler reagiert?

Ein paar Spieler haben sich entschuldigt bei uns, andere hatten weniger Verständnis.

Was löst der Banner in Ihnen für Emotionen aus?

Die Leute wissen gar nicht, was solche Banner gegen uns bedeuten. Man verletzt uns noch immer sehr, auch wenn der Krieg schon länger her ist. Da haben wir als Land, Familien und Menschen sehr gelitten. Mir ist durchaus bewusst, dass Provokationen zum Fussball gehören. Das ist das, was den Fussball auch so spannend macht. Dennoch bin ich der Meinung, dass auch Provokationen Grenzen haben müssen. Ich stehe stark für einen gesunden Menschenverstand und vor allem Respekt ein.

Haben Sie als Team die ganze Sache noch nachbesprochen?

Ja, am Abend im Hotel. Wir sind im Jahr 2023. Wir gehen nicht an Auswärtsspiele, um ein politisches Zeichen zu setzen. Wir gehen zum Fussballspielen dorthin, egal in welches Land. Sonst hätten wir den falschen Beruf und müssten in die Politik. Dass solche Dinge noch vorkommen, ist auch schwach von der Uefa und der Fifa. Das kann man stoppen. Man hat es ja geahnt, dann kann man das doch besser steuern. Wenn man weiss, wie heikel das Thema ist.

Der Konflikt ist nicht immer einfach nachzuvollziehen. Ist denn eine Besserung in Sicht, vor allem sportlich?

Politisch wird es immer ein Thema bleiben. Sportlich müssten die grossen Aushängeschilder auf politische Gesten verzichten. Ob eine Besserung in Sicht ist? Das kann ich Ihnen jetzt nicht beantworten.

Wieso?

Man merkt einfach, dass wir noch nicht so weit sind. Ein kleiner Teil der Menschheit ist nicht bereit, zu akzeptieren, dass wir ein eigenes Land sind. Wir empfangen ja auch jeden mit offenen Armen. Warum können wir nicht zumindest respektiert werden an einem Ort, wo wir auch nicht anerkannt sind. Man muss ja nicht mit einem roten Teppich und Blumen auf uns warten. Aber dass die Dinge 2023 noch vorkommen, kann einfach nicht sein.

Kommen wir noch zu einem positiven Abschluss. Wie war die Laune nach dem Remis gegen die Schweiz?

Es hat sich für uns halt wie ein Sieg angefühlt. Das Unentschieden war ja auch verdient. Die Schweiz hat wenig gemacht. Das war für uns auch eine Bestätigung, dass wir Qualität haben. Aber wir haben zu viele Punkte liegen gelassen in anderen Spielen. Wir brauchen eine bessere Konstanz. Damit wir um die Quali kämpfen können.

