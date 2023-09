Kosovo-Konflikt: 30 Bewaffnete sollen Kloster gestürmt haben – im Kosovo fallen Schüsse

Nach Angaben der zuständigen Diözese hatten «maskierte Männer in einem gepanzerten Fahrzeug das Kloster Banjska» gestürmt und gewaltsam das Tor aufgebrochen. Derzeit halte sich in dem Kloster «eine Gruppe von Pilgern» aus der serbischen Stadt Novi Sad zusammen «mit einem Abt» auf, erklärte die Diözese. Zu ihrer Sicherheit hätten sich die Menschen in dem Gebäude eingeschlossen, während «bewaffnete Männer» im Hof umher liefen, «wo Schüsse zu hören» seien.