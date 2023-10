Kosovo-Konflikt: Für Balkanexperte ist Einmarsch Serbiens denkbar

Der Konflikt zwischen Serbien und dem Kosovo nimmt bedrohliche Ausmasse an. Die ­Regierung in Pristina warf Belgrad am Samstagabend vor, mit Militär in Richtung des Kosovo vorgerückt zu sein. Nachdem die USA Serbien in der Folge Strafmassnahmen androhte, zog Serbien einen Teil seiner Truppen zurück. Was bedeutet diese Entwicklung? Der Balkanexperte Konrad Clewing vom Leibniz-Institut für Ost- und Südosteuropaforschung in Regensburg beantwortet die wichtigsten Fragen.