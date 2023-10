Kosovo-Konflikt: Serbiens Präsident äussert sich

Gegenseitige Schuldzuweisungen und weiterhin angespannte Lage

Bei den Kampfhandlungen am Sonntag handelte es sich um den schwersten Zwischenfall im angespannten Verhältnis zwischen dem Kosovo und Serbien seit Jahren. Das heute fast ausschliesslich von Albanern bewohnte Kosovo hatte sich 1999 nach serbischen Kriegsverbrechen an der kosovo-albanischen Zivilbevölkerung mit Nato-Hilfe von Serbien abgespalten und 2008 für unabhängig erklärt. Mehr als 100 Länder, darunter Deutschland, erkennen die Unabhängigkeit des Kosovos an, Serbien, Russland, China und fünf EU-Mitgliedsländer tun dies nicht. Belgrad fordert die Rückgabe seiner einstigen Provinz.

Wie Innenminister Svecla weiter ausführte, war die Lage in Banjska am Sonntagabend immer noch angespannt. Die Polizei sei dabei, weitere Mitglieder des ursprünglich 30-köpfigen Kommandotrupps ausfindig zu machen und festzunehmen.

Gegenseitige Schuldzuweisungen

Der kosovarische Ministerpräsident Albin Kurti bezeichnete die Geschehnisse in Banjska als «Terrorakt». «Das organisierte Verbrechen greift mit der politischen, finanziellen und logistischen Unterstützung des offiziellen Belgrads unseren Staat an», sagte er am Sonntag auf einer Pressekonferenz in Pristina.

Bezeichnet die Geschehnisse in Banjska als «Terrorakt»: Albin Kurti an einer Gedenkzeremonie in Pristina (24. September 2023). AFP

Der serbische Präsident Aleksandar Vucic behauptete auf einer im Staatsfernsehen übertragenen Pressekonferenz am Sonntagabend in Belgrad, dass allein Kurti Schuld an der blutigen Konfrontation hätte. Er würde die Serben im Kosovo provozieren, und «bedauerlicherweise sind einige Serben auf diese Provokationen hereingefallen». Die Tötung des kosovarischen Polizisten sei «verwerflich», fügte er hinzu. «Niemand braucht so etwas, am wenigsten das serbische Volk.»

Gibt Kurti und seinen Provokationen die Schuld an den Geschehnissen: Aleksandar Vucic an der Pressekonferenz in Belgrad (24. September 2023). AFP

Josep Borrell telefonierte mit Kurti und Vucic

Der EU-Aussenbeauftragte Josep Borrell telefonierte am Sonntag mit Kurti und mit Vucic. In den Gesprächen verurteilte er die Aggression gegen die kosovarische Polizei aufs Schärfste, teilte der Auswärtige Dienst der EU in Brüssel mit. Gegenüber Vucic bekräftigte er seine Forderung, dass sich die Angreifer ergeben sollten.