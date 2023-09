Kosovo: Nächste Eskalationsstufe – Serbien rückt weiter vor

Serbische Militärfahrzeuge in der Nähe der Grenze zum Kosovo. 20min/jad

Darum gehts Die kosovarische Regierung behauptet, dass serbische Truppen aus mehreren Richtungen gen Kosovo vorgerückt seien.

Serbien bestreitet dagegen einen militärischen Schlag gegen das Land.

Auslöser der aktuellen Eskalation war ein Angriff serbischer Truppen auf kosovarische Polizisten am vergangenen Sonntag.

Der Konflikt zwischen Serbien und dem Kosovo nimmt bedrohliche Ausmasse an. Pristina warf Belgrad vor, mit Militär in Richtung des Kosovos vorgerückt zu sein – und zwar «aus drei verschiedenen Richtungen». Das geht aus einer Mitteilung der kosovarischen Regierung vom Samstagabend hervor, die auch der Deutschen Presse-Agentur per E-Mail vorliegt. Das Vorrücken diene «einer möglichen militärischen Aggression gegen die Republik Kosovo».

Einheiten der Zweiten Brigade der serbischen Armee seien aus Richtung Raska in Richtung der Nordgrenze Kosovos gezogen, Einheiten der Dritten Brigade aus der Region Nis in Richtung der nordöstlichen Grenze und Einheiten der Vierten Brigade aus der Region Vranje in Richtung der Ostgrenze, schrieb die Regierung in Pristina weiter.

Serbien dementiert militärischen Schlag

Serbien habe am Freitag Militär und Polizei in 48 vorgeschobene Operationsbasen entlang der Grenze zum Kosovo geschickt, im serbischen Hoheitsgebiet, einige Kilometer von der kosovarischen Grenze entfernt. Dabei habe Serbien Flugabwehrsysteme und schwere Artillerie in Stellung gebracht. Kosovo sei in Abstimmung mit internationalen Partnern «entschlossener denn je, die territoriale Integrität zu schützen», hiess es in der Erklärung der Regierung.

1 / 3 Nach der Schiesserei patrouillieren kosovarische Polizisten auf der Strasse zum Banjska-Kloster – sie war der Auslöser für den eskalierenden Konflikt zwischen Serbien und dem Kosovo. REUTERS Laut Angaben der kosovarischen Regierung rückt Serbien nun aus drei verschiedenen Richtungen gen Kosovo. REUTERS Serbien bestreitet dies und gibt an, seine Truppen zurückziehen zu wollen. Im Bild geht ein Mann am 29. September 2023 an einem Graffiti mit der Aufschrift "Kosovo-Republik" in der Innenstadt von Pristina vorbei AFP

Serbiens Präsident Aleksander Vucic dementierte am Samstag im Gespräch mit der «Financial Times» jede Absicht zu einem militärischen Schlag gegen das Kosovo. Er werde vielmehr den Befehl zum Rückzug serbischer Truppen geben, da eine Eskalation bei Belgrads EU-Aspirationen «kontraproduktiv» wäre. Serbien werde nicht seine eigenen jahrelangen Bemühungen zerstören. «Serbien will keinen Krieg», sagte er dem Blatt.

USA zeigen sich besorgt

Am Freitag hatte sich Washington besorgt über den serbischen Truppenaufmarsch an der Grenze zum Kosovo geäussert. US-Aussenminister Antony Blinken telefonierte mit Vucic, der den Aufmarsch starker Truppenteile jedoch bestritt und von «Unwahrheiten» sprach. Auslöser der neuen Spannungen war am vergangenen Sonntag der Angriff eines 30-köpfigen, schwer bewaffneten serbischen Kommandotrupps in der Ortschaft Banjska bei Mitrovica im Nordkosovo auf kosovarische Polizisten. Dabei waren drei serbische Angreifer sowie ein kosovarischer Polizist getötet worden.

Das heute fast ausschliesslich von Albanern bewohnte Kosovo hatte sich 1999 mit Nato-Hilfe von Serbien abgespalten und 2008 für unabhängig erklärt. Mehr als 100 Länder, darunter auch Deutschland, erkennen die Unabhängigkeit an, nicht aber Serbien, das seine einstige Provinz zurückfordert.

