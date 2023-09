Kosovo: Polizist wird von Angreifern erschossen

«Das organisierte Verbrechen greift mit der politischen, finanziellen und logistischen Unterstützung des offiziellen Belgrads unseren Staat an», schrieb Kurti weiter. Das fast ausschliesslich von Albanern bewohnte Kosovo hatte sich 2008 für unabhängig erklärt. Serbien erkennt dies bis heute nicht an und verlangt die Rückgabe seiner einstigen Provinz.



Zu dem tödliche Zwischenfall am frühen Sonntagmorgen kam es nach Darstellung des Innenministeriums in Pristina, nachdem Polizisten zwei Lastwägen ohne Kennzeichen gefunden hatten, die eine Brücke am Zugang zum Dorf Banjska blockierten. Als weitere Polizisten eintrafen, seien sie von den maskierten und schwer bewaffneten Angreifern beschossen worden.