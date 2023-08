Albin Kurti: Wahlkampfauftritt für SP sorgt für Kritik

Der kosovarische Ministerpräsident Albin Kurti soll an einer Podiumsdiskussion der SP teilnehmen. Dies sorgt in politischen Kreisen für viel Kritik.

Rund ein Fünftel der Schweizer Bevölkerung besitzt eine Doppelbürgerschaft, knapp 35’000 davon sind laut Statista kosovarisch-schweizerische Doppelbürgerinnen und Doppelbürger. Die Wählerinnen und Wähler mit Wurzeln im Balkan sind für die Schweizer Parteien immer mehr von Interesse – speziell in Anbetracht der bevorstehenden Nationalratswahlen vom 22. Oktober.

Die SVP nutzt eine Secondo-Liste, um in Zürich Stimmen abzufangen und GLP-Nationalratskandidatin Sanija Ameti wirbt derweil am Flughafen von Kosovos Hauptstadt Pristina um Stimmen. Die SP geht einen Schritt weiter und nimmt die Hilfe des kosovarischen Ministerpräsidenten Albin Kurti in Anspruch, wie Zeitungen von CH-Media berichten. Dieser soll im September an einer Podiumsdiskussion der SP in Zürich teilnehmen. Bereits die Ankündigung sorgt für viel Kritik.

Kurti und SP treten schon lange gemeinsam auf

Seit Ende der Nullerjahre pflegen Albin Kurti und der Co-Parteipräsident der SP, Cédric Wermuth, engen Kontakt. 2019 traten sie gemeinsam bei einer Wahlkampfveranstaltung im Aargau auf und zwei Jahre später rief die SP Kosovarinnen und Kosovaren in der Schweiz dazu auf, Kurtis linke Regierungspartei Vetëvendosje zu wählen. 2023 unterzeichneten Vetëvendosje und die SP gar eine Absichts- und Kooperationserklärung.

Nun soll der Ministerpräsident an einer Podiumsdiskussion mit SP-Kandidierenden mit Wurzeln im Kosovo und Cédric Wermuth teilnehmen. Der Auftritt richte sich «insbesondere an Personen aus der kosovarischen Diaspora mit Schweizer Pass», sagt ein Sprecher der SP.

SVP findet das «völlig daneben»

Die Ankündigung kommt nicht überall gut an. «Dass Kurti nun in seiner Rolle als linker Parteivorsitzender Wahlkampf für die SP betreibt, ist stossend», so der Nationalratskandidat und Präsident der Stadtzürcher FDP mit Wurzeln in einem albanischen Dorf in Nordmazedonien, Përparim Avdili. Ausserdem sei es bevormundend gegenüber den Schweizerinnen und Schweizern mit Wurzeln im Kosovo. «Diese sind doch in der Lage, unabhängig ihren Wahlentscheid zu treffen, ohne dass ihnen ein kosovarischer Politiker sagt, wen sie wählen sollen», erklärt Përparim Avdili.

SVP-Generalsekretär und Nationalrat Peter Keller bezeichnet den geplanten Auftritt Kurtis gar als «völlig daneben». «Die Schweiz hat sich nicht in ausländische Wahlkampagnen einzumischen und das Ausland nicht in den schweizerischen Wahlkampf», betont Keller.

Sowohl Keller als auch Avdili sehen Parallelen zu Erdogans Wahlkampfauftritten in der Schweiz. Diese kritisierte auch die SP. «Nur weil es sich hier um einen Sozialisten handelt, soll es jetzt plötzlich genehm sein», prangert Keller an.

SP wehrt sich

Der Unterschied zu Erdogan bestehe darin, dass Kurti «ein Leuchtturm der Demokratie in einer Region, in der Autokraten auf dem Vormarsch sind», sei, erklärt SP-Co-Präsident Cédric Wermuth. Bevormundend gegenüber den Schweizerinnen und Schweizern mit Wurzeln im Kosovo sei der Auftritt auch nicht. «Selbstverständlich treffen diese Leute ihren eigenen Entscheid und brauchen niemanden, der ihnen sagt, wie sie wählen sollen», so Wermuth.

Von Kurtis Auftritt verspreche man sich zudem keinen wahnsinnigen Effekt auf die Wählerstimmen. Die SP betont, dass man viele Stimmen aus der kosovarischen Diaspora erhalte, «weil man sich seit vielen Jahren auf allen Ebenen für Menschen mit Migrationshintergrund einsetzt».

Ausserdem ist der Austausch unter sozialdemokratischen Parteien nichts Ungewöhnliches. Feleknas Uca, die ehemalige Abgeordnete der prokurdischen, linken Partei HDP im türkischen Parlament, nimmt Ende August ebenfalls an einer Podiumsdiskussion der SP teil. Und auch Elly Schlein, die Chefin des italienischen sozialdemokratischen Partito Democratico, will der SP beim Wahlkampf helfen.