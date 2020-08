«Der Test war positiv»

Kosovo-Premier Hoti mit Coronavirus infiziert

Regierungschef Avdullah Hoti muss die nächsten Wochen in der Quarantäne verbringen. Kosovo hatte zuletzt die Massnahmen zur Eindämmung der Pandemie verschärft.

Kosovos Regierungschef hat Avdullah Hoti hat am Sonntag mitgeteilt, dass er sich mit dem Coronavirus infiziert hat. Allerdings zeige er bis auf einen leichten Husten keine Symptome, verriet er auf Facebook. «Ich habe mich heute auf Covid-19 testen lassen, und der Test war positiv», schrieb Hoti. Der Regierungschef des Kosovos will nunmehr die nächsten Wochen in Quarantäne verbringen und von zu Hause aus arbeiten.