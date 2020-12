Im Jahr 2015 sollen die drei über das Reisebüro Alba Reisen GmbH in Basel fiktive Flugverbindungen in den Kosovo verkauft haben.

Das Strafgericht Basel-Stadt hat drei des gewerbsmässigen Betrugs und der mehrfachen Urkundenfälschung angeklagte Männer freigesprochen. Sie waren beschuldigt, im Jahr 2015 über ein Basler Reisebüro Flüge in den Kosovo verkauft zu haben, die es gar nie gab . Sie sollen D utzende Kunden geprellt und so über 150’000 Franken erbeutet haben. Das Gericht ist der Auffassung, dass die Angeklagten nicht willentlich gehandelt haben.

In die Geschäfte waren weitere Gesellschaften und ein in Deutschland wohnhafter Geschäftsführer involviert. Es wurden auch Flüge ab deutschen Flughäfen angeboten. «Es ist erstellt, dass durch das Reisebüro wertlose Flugtickets verkauft und ausgestellt wurden», sagte der Präsident des Dreiergerichts, Roland Strauss, in der Urteilseröffnung vom Freitagmorgen. Die fiktiven Flüge nach Pristina wurden verkauft, nachdem im Frühling 2015 zwischen dem Unternehmen und der ausrichtenden Fluggesellschaft Smartlynx der Vertrag nicht erneuert wurde. Die Flugtickets und die zuhauf vorhandenen Angaben der Geschädigten bewiesen dies, so das Gericht.