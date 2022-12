Spannungen im Balkan : Kosovo schliesst Grenzübergang – Russland stellt sich hinter Serbien

Als Reaktion auf die Errichtung weiterer Strassenbarrikaden auf der serbischen Seite hat der Kosovo nun seinen wichtigsten Grenzübergang zu dem Nachbarland geschlossen. Die «illegale Blockade» habe «den freien Personen- und Warenverkehr behindert, weshalb wir unsere Bürger und Landsleute auffordern, andere Grenzübergänge zu nutzen», erklärte die Polizei des Kosovo am Mittwoch. Die Regierung in Pristina bat ausserdem die Nato-Friedenstruppen um Unterstützung bei der Räumung der auf kosovarischer Seite errichteten Barrikaden.

Russland unterstützt Serbien im Konflikt

«Wir haben sehr enge Beziehungen als Verbündete mit Serbien, historische und spirituelle», sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Mittwoch in Moskau. «Wir unterstützen Belgrad bei all seinen Massnahmen, die ergriffen werden.» Russland verfolge sehr aufmerksam, was im Kosovo passiere «und wie die Rechte der Serben gewahrt werden», fügte Peskow hinzu.