EM-Quali live: Kosovo trifft auf die Schweizer Nati

Zum ersten Mal überhaupt bestreitet die Nati ein Länderspiel im Kosovo. Doch nicht nur deshalb ist die Partie für Captain Granit Xhaka eine ganz besondere. «Für mich als gebürtiger Basler hierherzukommen, wo meine Eltern geboren sind, ist schon sehr aussergewöhnlich», so Xhaka an der Pressekonferenz am Freitagabend. «Ich möchte den heutigen und den morgigen Tag geniessen. Aber wir konzentrieren uns auf das Spiel. Danach können wir ja vielleicht noch etwas gemeinsam feiern.»