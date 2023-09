Kosovo-Konflikt: Albin Kurti fordert Sanktionen für Serbien

1 / 4 Im Norden des Kosovo ist ein Polizist bei einem Schusswechsel getötet worden. Screenshot/X Der kosovarische Ministerpräsident Albin Kurti bezeichnet die Tat auf seiner Facebook-Seite als «Terrorismus» und fordert nun, dass der Westen Sanktionen gegen Serbien verhängt. IMAGO/VXimages.com Seit Monaten nehmen die Spannungen im unruhigen Norden des Kosovo wieder zu. Ein Auslöser war, dass Pristina im Mai beschlossen hatte, ethnisch-albanische Bürgermeister in vier Gemeinden mit serbischer Mehrheit einzusetzen. IMAGO/VXimages.com

Darum gehts Etwa 30 schwer bewaffnete Serben verbarrikadierten sich in einem orthodoxen Kloster.

Es folgten tagelange Schusswechsel mit der Polizei, drei Angreifer und ein Polizist wurden getötet.

Der kosovarische Ministerpräsident schiebt Serbien die Schuld zu und fordert, dass das Land mit Sanktionen belegt wird.

Nach den schweren Kämpfen zwischen serbischen Paramilitärs und kosovarischen Polizisten im Nordkosovo hat der kosovarische Ministerpräsident Albin Kurti vom Westen gefordert, Sanktionen gegen Serbien zu verhängen. «Bleibt dies ungesühnt, wird Serbien das Verbrechen wiederholen», sagte er am Donnerstag im Parlament im Pristina. Von Belgrad verlangte er, dass es die nach Serbien geflüchteten Beteiligten an dem Angriff am letzten Sonntag an den Kosovo ausliefert, damit sie vor Gericht gestellt werden können.

Ein 30-köpfiger, schwer bewaffneter serbischer Kommandotrupp, der offensichtlich aus dem Nachbarland eingesickert war, hatte am Sonntag in der Ortschaft Banjska bei Mitrovica Stellung bezogen und sich Kämpfe mit der kosovarischen Polizei geliefert. Dabei waren mindestens drei serbische Angreifer sowie ein kosovarischer Polizist getötet worden. «Die Militärwaffen, die diese professionellen Kämpfer in Bajnska verwendeten, stammen alle aus Serbien und sind fabriksneu», sagte Kurti am Donnerstag. «Serbien hat sie militärisch ausgerüstet und in Serbien militärisch ausgebildet.»

Kosovo-serbischer Spitzenpolitiker unter Angreifern?

Die kosovarische Regierung hatte bereits in den Tagen zuvor Beweismaterial veröffentlicht, das eine enge Unterstützung und mögliche Lenkung des Angriffs durch Belgrad nahelegt. So sollen Drohnenaufnahmen den kosovo-serbischen Spitzenpolitiker und Geschäftsmann Milan Radoicic in Militäruniform unter den Angreifern in Banjska zeigen.

Radoicic ist Vize-Vorsitzender der Serbischen Liste, der politischen Vertretung der Kosovo-Serben im Parlament von Pristina. Offiziell lebt er in Belgrad und geniesst das Vertrauen des serbischen Präsidenten Aleksandar Vucic. Dieser äusserte sich in einem Fernseh-Interview am Mittwochabend nicht klar über die Rolle seines Günstlings bei dem Angriff. Er sagte nur so viel, dass dieser sich gegenwärtig in Serbien aufhalte und «unseren Behörden Fragen beantworten muss».

Kosovo kämpft für seine Unabhängigkeit

Der serbische Präsident Aleksandar Vucic hatte die Tötung des kosovarischen Polizisten verurteilt, zugleich aber Verständnis für das Vorgehen der Angreifer gezeigt. Diese seien zu ihren Taten «provoziert» worden, weil die Kosovo-Polizei die Serben im Kosovo «terrorisiere», behauptete er.



Der heute fast ausschliesslich von Albanern bewohnte Kosovo hatte sich 1999 nach serbischen Kriegsverbrechen an der kosovo-albanischen Zivilbevölkerung mit Nato-Hilfe von Serbien abgespalten und 2008 für unabhängig erklärt. Mehr als 100 Länder, darunter Deutschland, erkennen die Unabhängigkeit an. Serbien, Russland, China und fünf EU-Mitgliedsländer tun dies nicht. Belgrad fordert die Rückgabe seiner einstigen Provinz.

