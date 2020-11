Hashim Thaci : Kosovos Präsident tritt nach Kriegsverbrechen-Anklage zurück

Hashim Thaci werden Kriegsverbrechen vorgeworfen. Gegen ihn war Anklage eingereicht worden.

Am Kosovo-Kriegsverbrechertribunal in Den Haag ist Anklage gegen den Präsidenten des Kosovo, Hashim Thaci, eingereicht worden.

Der kosovarische Präsident Hashim Thaci hat seinen Rücktritt angekündigt. Als Grund gab er vor der Presse in Pristina am Donnerstag an, dass das Kosovo-Sondertribunal in Den Haag die Anklage wegen mutmasslicher Kriegsverbrechen gegen ihn bestätigt hat. Thaci soll als Oberkommandierender der Untergrund-Armee UCK für Verbrechen an Zivilisten während des Unabhängigkeitskrieges 1998-1999 verantwortlich gewesen sein.