Kosovos Regierungschef fordert mehr Nato-Soldaten

Serbien-Kosovo-Konflikt

Wegen wachsender ethnischer Spannungen werden die ursprünglich für den 18. und 25. Dezember im Norden des Kosovo geplanten Kommunalwahlen auf den 23. April 2023 verschoben. Zugleich kam es in der mehrheitlich von ethnischen Serbinnen und Serben bewohnten nördlichen Region zu Strassenblockaden und zu Schusswechsel mit der Polizei. Verletzt wurde dabei zunächst niemand. Serbiens Präsident Aleksandar Vucic kündigte zwischenzeitlich an, dass er bei der Kosovo-Schutztruppe KFOR die Verlegung von bis zu 1000 serbischen Soldaten und Polizisten in den Kosovo beantragen wolle. Kosovos Ministerpräsident Albin Kurti reagierte darauf mit den Worten: «Serbien droht dem Kosovo seit einigen Tagen mit Aggression. Der Präsident und Premierminister von Serbien fordern die Rückkehr der serbischen Armee in den Kosovo.»Serbien ist bis heute nicht bereit, die seit 2008 bestehende Eigenstaatlichkeit des Kosovo anzuerkennen. Das kleine Balkanland ist heute fast ausschliesslich von Albanerinnen und Albanern bewohnt. In der Enklave von Nord-Mitrovica, die unmittelbar an Serbien grenzt, betreibt Belgrad eigene Machtstrukturen, die sich auf militante Aktivisten und Kriminelle stützen. Diese errichten immer wieder Strassenblockaden und brechen gewalttätige Zwischenfälle vom Zaun.

(Quelle: DPA)