Saison 2021 : Kosten von fast 40 Millionen Franken – das ist die Crash-Rangliste der Formel 1

Ein Portal hat berechnet, wie viele Kosten die jeweiligen Formel-1-Fahrer in dieser Saison mit Crashs verursacht haben. Auch hier ist Weltmeister Verstappen vorne mit dabei.

Doch wer liegt in der Crash-Kosten-Rangliste vorne? Auch hier schlägt Verstappen seinen Kontrahenten Lewis Hamilton.

Max Verstappen konnte den Weltmeistertitel in der letzten Runde gewinnen.

2021 war wohl die spannendste Formel-1-Saison in der Geschichte.

Mit einem spektakulären Final ist die Formel-1-Saison am 12. Dezember in Abu Dhabi zu Ende gegangen. Red-Bull-Pilot Max Verstappen konnte sich in der allerletzten Runde gegen seinen Rivalen Lewis Hamilton durchsetzen im Kampf um die Weltmeisterschaft. Das Portal «f1maximaal» hat nun noch eine weitere spannende Rangliste der abgelaufenen Formel-1-Saison erstellt – die Unfallkosten jedes Fahrers.