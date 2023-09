Kostenexplosion: «Sehr schlechte Entwicklung» – Politik zeigt sich besorgt

Löhne sollen der Teuerung angepasst werden

«Problematisch bei Nebenjobs ist auch, dass die Politik noch keine Lösungen in Sachen Sozialversicherungen hat – bei Mehrfachbeschäftigung sind Arbeitnehmende nicht über die berufliche Vorsorge versichert», so Wasserfallen. Zwar würden Nebenjobs auf kurze Sicht Abhilfe schaffen, aber Risiken und Probleme bei der Rentenbildung mit sich bringen. «Die angespannte finanzielle Situation darf jetzt nicht ausgenutzt werden, um schlecht abgesicherte Arbeitsmodelle wie die Arbeit auf Abruf oder Nebenjobs zu pushen», sagt sie.

Unternehmen steckten in ähnlich schwieriger finanzieller Situation

Dass auch die Löhne tendenziell an die Teuerung angepasst werden müssten, sei klar. Bei den Behörden sei dies weitestgehend auch getan worden – in der Privatwirtschaft scheitere es jedoch daran, dass viele Unternehmen ähnlich schwierige Finanzen hätten. «Es gibt energieintensive Betriebe, die heute 20- bis 30-mal höhere Stromkosten tragen müssen als noch vor zwei Jahren», so Hess. Zudem sei auch die Teilzeitarbeit ein Thema: Eine finanzierbare Kinderbetreuung, die derzeit politisch debattiert wird, könne dafür sorgen, dass beide Elternteile wieder arbeiten könnten und Mütter bessere Voraussetzungen für eine Rückkehr in die Arbeitswelt hätten.