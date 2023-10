Kostenexplosion: Sportzentrum Oerlikon kostet 190 Millionen mehr als geplant

Zwischen 370 und 400 Millionen Franken kostet das neue Sportzentrum in Oerlikon die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Geplant waren ursprünglich Erstellungskosten von rund 210 Millionen Franken. Schuld an der Kostenexplosion sind gemäss den Stadträten Filippo Leutenegger, Vorsteher Schul- und Sportdepartement, und André Odermatt, Vorsteher Hochbaudepartement, die Teuerung, Altlasten im Baugrund und Projektanpassungen. Alleine die Bauteuerung von 15 Prozent seit dem Start des Vorprojekts vor zwei Jahren habe zu Mehrkosten von 39 Millionen Franken geführt.

Die Sanierung und der Ausbau des Sportzentrums Oerlikon seien allerdings dringend nötig. Das Hallenbad aus dem Jahr 1978 und die Kunsteisbahn von 1984 entsprächen nicht mehr den Anforderungen an eine zeitgemässe Infrastruktur für Sport und Erholung und sollen deshalb abgerissen werden. Ein Ausbau der Flächen brauche es, um den steigenden Bedarf an Sportflächen in Oerlikon zu decken.