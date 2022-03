«Italian style» in Moskau : Kostet Wladimir Putins Daunenjacke 13’000 Franken?

In einem schicken Look «made in Italy» präsentierte sich Wladimir Putin vor Zehntausenden Menschen in Moskau, um über seine «militärische Spezial-Operation» in der Ukraine zu sprechen. Seine dunkelblaue Daunenjacke blieb nicht unbemerkt.