Halloween 2023: Das beliebteste Kostüm überrascht

Einmal Hailey Bieber oder Taylor Swift sein? Zu Halloween geht das. Dieses Jahr wird das Spuk-Fest nicht besonders gruselig, vielmehr dreht es sich darum, die Popkultur zu feiern. Das geht am besten mit Kostümen , die an aktuelle Fashion-Momente angelehnt sind. Besonders im Trend liegen Kostüme, die berühmte Turteltauben nachahmen.

Mit einem Horror-Filmabend. Ich gehe in den Ausgang. Ich verbringe Halloween mit meinen Kindern. Ich weiss es noch nicht. Halloween interessiert mich nicht so.

Mega-Interesse an Swift- und Kelce-Kostüm

Nachdem Taylor Swift mehrere Footballspiele von Travis Kelce angeschaut hat, wurde die Beziehung immer offizieller. Die aufkeimende Liebe interessiert massiv – und so mausert sich ein Taylor- und Travis-Kostüm an die Spitze der Halloween-Kostüm-Inspirationen.

So verwandelst du dich in Taylor und Travis:

Taylor Swift bejubelt Travis Kelce. Wie du den Look nachmachst, zeigen wir in den nächsten Slides.

Die Google-Suchanfragen zu «Taylor und Travis Kostüm» sind weltweit um 629 Prozent in die Höhe geschossen. Analysiert wurden die Google-Daten durch «Music Industry How To» . Besonders: Schon als Taylor Swift erstmals ein Spiel ihres mutmasslichen Freundes anschaute gingen die Suchanfragen steil nach oben. Wir können uns wohl auf einige Swift- und Kelce-Klone freuen.

Bieber-Halloweenlook

Doch noch ein weiteres Pärchen eignet sich offenbar prächtig für ein Halloweenkostüm . Auf Tiktok sammeln sich Videos zu Kostümen, die einen ganz bestimmten Moment zwischen Hailey und Justin Bieber nachahmen. Es geht um einen Look, der in den sozialen Medien massiv diskutiert wurde.

So stylst du den Look für Halloween:

Justin hübschte seinen Schlabberlook lediglich mit Crocs auf, zog die Kapuze über den Kopf und setzte auf diese noch eine pinke Kappe. Online wurde kritisiert, dass er sich nicht für den Anlass seiner Ehefrau herausgeputzt hatte. Die grosse Beachtung, die der Look so erhielt, macht ihn zu einem der Popkultur-Momente des Jahres – und zu einem Top-Halloweenkostüm für 2023.

Kourtney Kardashians Baby-News

Ein weiteres Kostüm aus der Kategorie Popkultur, das einfach nachzubilden ist: Kourtney Kardashians Schwangerschaftsbotschaft . Denn der Reality-TV-Star stellte sich bei einem Konzert ihres Ehemannes Travis Barker in die Menge und hielt ein Schild mit der Aufschrift «Travis, ich bin schwanger» hoch. Dazu trug sie einen schwarzen Body, was das Kostüm sehr einfach nachzustylen macht. Du brauchst also nur ein selbstgebasteltes Schild – und einen schwarzen Body.

Barbie und Ken zu Halloween

Wer sich doch lieber an der Fiktion orientieren will, greift zum Barbie- oder Ken-Kostüm. Denn laut Daten von Boohoo eignen sich zahlreiche Barbie-Versionen für Halloweenkostüme. In einer Analyse der Marke heisst es: «Das beliebteste Pärchenkostüm an Halloween wird zweifellos Barbie und Ken sein.» Vor allem die Cowboy-Outfits aus dem Barbie-Film sollen dieses Jahr von Party zu Party ziehen.