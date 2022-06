Nach Stornierungen: Kosumentenschutz kritisiert Swiss – «Passagiere müssen Fehlentscheid ausbaden»

Zuvor kündigte die Airline an, im Sommer schätzungsweise hundert Flüge zu streichen.

Die Geschäftsleiterin des Konsumentenschutzes übt scharfe Kritik am Vorgehen der Swiss.

Nachdem am Dienstagmittag bekannt wurde, dass die Swiss schätzungsweise hundert Flüge, die für Juli und August geplant waren, streichen wird, muss die Airline Kritik einstecken. So schreibt Sara Stalder, die Geschäftsleiterin des Konsumentenschutzes Schweiz, in einer Mitteilung: «Die Swiss streicht rund hundert Flüge und vermiest damit Tausenden Passagieren die Ferien, zudem beschert die Fluggesellschaft ihnen Zusatzaufwände und Kosten. Einmal mehr müssen die Kundinnen und Kunden und das Personal die Fehler des Managements ausbaden. Aus unserer Sicht ist das inakzeptabel.»