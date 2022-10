Alchenflüh BE: «Habe ich noch nie gesehen» – war an diesem Spielplatz ein Kinderhasser am Werk?

Der betroffene Spielplatz liegt am Dammweg in Rüdtligen-Alchenflüh BE.

An der Kletterwand eines Spielplatzes in Rüdtligen-Alchenflüh BE klebte ein Stück Kot.

Laut der Mutter ist der Spielplatz am Dammweg in Rüdtligen-Alchenflüh BE gut besucht. Wegen seiner Grösse und Ausstattung sei er bei Kindern und Familien sehr beliebt. Es gebe zwar immer wieder Vorfälle von Littering und Vandalismus, aber so ein Fall sei bisher nie vorgekommen. «Ich bin entrüstet. Wie kann man so etwas machen?», so M.G. Sie postete Bilder vom Vorfall in einer lokalen Facebook-Gruppe.