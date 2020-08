Gestatten, Saccharomyces cerevisiae

Saccharomyces cerevisiae, umgangssprachlich kurz Hefe, hat – ihre lateinische Bezeichnung «cerevisiae», «des Bieres», verrät es schon – ihren Ursprung in obergärigen Bierhefen. Erstmals erwähnt wurde der Pilz von dem römischen Gelehrten Plinius dem Älteren (23 oder 24 bis 79 n. Chr.) in seinem enzyklopädischen Werk zur Naturkunde «Naturalis historia». Der Gattungsname dagegen zeigt an, was die Hefe zum Wachsen braucht: «Saccharomyces» bedeutet so viel wie «Zuckerpilz». Heute wird der Pilz sowohl zum Backen als auch für den Gärprozess beim Bierbrauen verwendet.