Kourtney Kardashian ist jetzt platinblond

In den letzten paar Jahren hat Unternehmerin und Reality-TV-Star Kourtney Kardashian gleich mehrere Typveränderungen hinter sich gebracht: Von Kleidern in Pastellfarben, einer Phase voller Power-Anzüge und ihrem aktuellen, rockigen Stil mit viel Leder und Schwarz war alles dabei. Ihrer dunklen Mähne blieb sie dabei aber aussergewöhnlich lang treu – bis jetzt. Seit dem Wochenende strahlt die 43-Jährige mit einem platinblonden, kinnlangen Bob.

Zurück zu 1995

Das allererste Mal blond ist Kourtney nicht. In ihrer Instagram-Story teilt sie ein Bild von 1995, ebenfalls in hellblond . Wie der Reality-TV-Star zur Farbe kam? Abenteuerlich. Kourtney schreibt zum Foto: «Während meiner Abschlussprüfungen war mir langweilig. Ich überredete jemanden, meine Haare zu färben – um zu prokrastinieren ».

Zwei Profis für Kourtney

Alle, die ebenfalls mit dem Gedanken an eine so krasse Typveränderung spielen: Nehmt euch gern ein Beispiel und lasst nur einen Profi an den Kopf, der genau weiss, was er tut. Und keine Angst: Eine Person reicht dafür im Normalfall aus.