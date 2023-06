Kourtney Kardashian und Travis Barker enthüllen das Babygeschlecht

Konfetti und Luftschlangen in Blau verraten an der Gender-Reveal-Party, dass es ein Junge wird.

Im Video nimmt Kourtney Kardashian auf dem Schoss ihres Mannes Platz, der hinter einem Schlagzeug sitzt. «Sag mir, wenn du bereit bist», sagt er zu ihr. Dann fragt er jemanden: «Ist unser Pyro-Typ bereit?» Die werdende Mutter betont: «Ich weiss nicht, was passiert.» Beide küssen sich, er spielt einen Trommelwirbel und schliesslich explodieren blaue Luftschlangen und Konfetti in der Luft.

Kourtney verkündete Schwangerschaft an Konzert

Die Geschlechtsenthüllung folgte nur wenige Tage nach der Bekanntgabe der Schwangerschaft. Am 17. Juni hatte die 44-Jährige bei seinem Konzert in Los Angeles ein Schild hochgehalten mit der Aufschrift «Travis, ich bin schwanger». Später postete sie Bilder von ihrem Babybauch, die erkennen liessen, dass sie schon eine ganze Weile schwanger ist.

Wie «Page Six» berichtete, hatten die beiden erst kürzlich in einer Folge des Reality-Formats «The Kardashians» am 25. Mai über ihre verzweifelten Versuche gesprochen, durch künstliche Befruchtung schwanger zu werden. Nachdem diese Versuche offensichtlich keinen Erfolg hatten, entschieden sie sich, diese Massnahmen nicht weiterzuverfolgen und weiter auf eine natürliche Empfängnis zu hoffen. Kardashians zuversichtliches Statement dazu lautete: «Wir würden uns über ein Baby mehr als alles andere freuen, aber ich glaube einfach an das, was Gott für uns auf Lager hat. Wenn das ein Baby ist, dann glaube ich, dass es passieren wird.»