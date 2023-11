Kourtney Kardashian und Travis Barker sind Eltern geworden

Schon seit Wochen fieberten Fans von Kourtney Kardashian (44) und Travis Barker (47) der freudigen Nachricht entgegen. Nun berichtet das für gewöhnlich bestens informierte US-Magazin «People» unter Berufung auf verschiedene Quellen, dass die ältere Schwester von Superstar Kim Kardashian (43) entbunden haben soll. Weder Kardashian Barker noch Barker selbst haben sich bislang offiziell in der Sache geäussert. Dass es ein kleiner Junge werden würde, hatten die stolzen Eltern bereits vor der Geburt in einem Video auf Instagram verraten. In dem Gender-Reveal-Clip nahm Kourtney auf Travis' Schoss Platz, während dieser an einem Schlagzeug sass. Das Paar küsste sich, der Musiker gab einen Trommelwirbel zum Besten – und blaue Luftschlangen und Konfetti flogen umher.