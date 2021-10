Verlobung nach zehn Monaten – Kourtney Kardashian und Travis Barker sind jetzt «für immer»

Romantischer geht es wohl kaum: Die Verlobung von Kourtney Kardashian (42) und Travis Barker (45) am Sonntag in Montecito, Kalifornien.

Bei ihnen läuten bald die Hochzeitsglocken: Am Sonntag haben Kourtney Kardashian und Travis Barker sich verlobt – und das nach nur rund zehn Monaten Beziehung. Auf Instagram teilt die «Poosh»-Gründerin die freudigen News mit ihren Followerinnen und Followern: «Für immer», schreibt die 42-Jährige zu einer Reihe von romantischen Bildern, die sie und den Blink-182-Drummer während des Antrags am Strand zeigen.

Laut TMZ.com hat Travis Barker weder Kosten noch Mühen gescheut, um seiner Kourtney einen unvergesslichen Antrag machen zu können: Am Strand vor einem Hotel in Montecito, Kalifornien, hat der Musiker ein Arrangement aus roten Rosen und weissen Kerzen geplant. Ein Tiktok-User konnte die Vorbereitungen sogar filmen.

«Kravis forever»

«Gratulation Kourtney und Travis, ich freue mich so sehr für euch und liebe euch so sehr!», schreibt Travis’ Sohn Landon in seiner Instagram-Story. Tochter Alabama hält sich in ihrer Story zwar etwas kürzer, ist aber nicht weniger euphorisch: «Ich freue mich so für euch und liebe euch beide» – und gewährt sogar einen Blick auf den Verlobungsring. Kim Kardashian, die jüngere Schwester des Realitystars, scheint zu glauben, dass diese Liebe ewig halten wird: Sie postet ein Slow-Motion-Video des Paares beim Knutschen auf Twitter. Ihr Kommentar dazu: «Kravis forever».