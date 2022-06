Pfingstwetter : Kräftige Gewitter mit 1000 Blitzen ziehen über die Schweiz

In der Nacht sind von der Westschweiz her kräftige Gewitter über das zentrale Mittelland und die Nordwestschweiz gezogen.

Lange Zeit sei es ruhig am Schweizer Nachthimmel gewesen, twittert MeteoNews Schweiz. Das hat sich vergangene Nacht geändert. Vom Südwesten her sind nach Mitternacht teils kräftige Gewitter dem Jura entlang gezogen. Die Gewitterlinie hat anschliessend das zentrale Mittelland und die Nordwestschweiz erreicht. MeteoNews hat seit Mitternacht rund 1000 Blitze gezählt. Alleine über der Stadt Basel und dem Baselbiet wurden laut SRF Meteo 600 Blitze registriert.

Am Samstag ist dann mit recht sonnigem Wetter zu rechnen. Am Nachmittag können laut MeteoNews wieder Gewitter mit Schwerpunkt in den Alpen aufziehen. Die Temperaturen liegen im Norden bei 28 und im Süden bei 30 Grad. An Pfingsten ist es wechselhaft bei 25 Grad.