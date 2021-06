Garage in Grenchen SO : Krähe hackt auf ausgestelltem BMW-Neuwagen herum

Eine Rabenkrähe hat sich am Dienstag einen ausgestellten Neuwagen einer Grenchner Garage vorgeknöpft. Um einen BMW-Hasser dürfte es sich bei dem Vogel aber nicht handeln.

Der Schaden beim Fahrzeug hielt sich in Grenzen. Doch will die Garage die ausgestellten Autos nun häufiger kontrollieren.

Was hat diese Krähe bloss gegen den BMW? Das hat sich im ersten Moment auch Elisa Prinzo gefragt, als sie mit ihrem Hund an einem ausgestellten Neuwagen der Grenchner Garage – wie passend doch der Name – Vogelsang vorbeispazierte und dabei den wütenden Vogel erblickte, der wie von Sinnen auf der Karosserie herumpickte. «Ich war fasziniert und musste das Phänomen gleich filmen», sagt Prinzo. Denn Rabenvögel, die sich an einem Auto vergehen, das habe sie noch nie gesehen.