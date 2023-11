Kräuter im Winter anpflanzen: Tipps, damit sie gedeihen

Basilikum

Zugegeben, Basilikum ist eine Mimose und geht fast schon ein, wenn man ihn schräg anschaut – ein Glas Wasser am Morgen wirkt bei ihm aber Wunder. Zumindest theoretisch ist er daher auch im Winter züchtbar, braucht allerdings so viel Sonne und Wärme wie nur irgendwie möglich. Ist dein Basilikum zehn bis 15 Zentimeter hoch, kannst du die obersten Triebe abschneiden , das sorgt für buschigeres Wachstum.

Peterli

Thymian

Schnittlauch

Rosmarin

Salbei

Salbei schmeckt nicht nur in diversen Gerichten gut, ihm wird auch eine antivirale, antibakterielle und entzündungshemmende Wirkung nachgesagt. Ausserdem soll er bei Verdauungsbeschwerden für Linderung sorgen können. Viele Gründe also, die leicht pelzigen Blätter selbst anpflanzen: Salbei braucht viel Sonne und nicht ständig feuchte Erde. Auch hier empfiehlt sich ein Terrakotta-Topf, um sicherzustellen, dass die Wurzeln nicht zu nass bleiben.

Koriander

Minze

Wird sie im Garten angepflanzt, wuchert Minze gerne und verdrängt alle anderen Kräuter. In einem Topf in der Wohnung kann das nicht passieren: Um zu gedeihen braucht die Minze viel Sonne und Wärme, die Erde sollte nie komplett austrocknen. Die Blätter kannst du nicht nur als Tee trinken oder in Cocktails verwenden, sondern auch in salzigen Gerichten.