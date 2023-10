Ukrainer gewinnt für Schweiz Medaillen beim Armwrestling

1 / 5 «Es war überwältigend, mit der Schweizer Flagge auf dem Podest zu stehen», sagt Oleg Aborniev. 20min/ News-Scout An der Weltmeisterschaft in Kasachstan gewann Aborniev Doppelsilber. 20min/ News-Scout Mutter und Sohn zeigen grosses Engagement für Menschen mit Beeinträchtigungen. 20min/ News-Scout

Darum gehts Kriegsflüchtling Oleg Aborniev hat im Armwrestling mehrere Medaillen für die Schweiz gewonnen.

Er selbst leidet an einer Zerebralparese (CP).

Zusammen mit anderen Vertretern des Armwrestlings setzt er sich dafür ein, dass der Weltverband neue Kategorien für Menschen mit CP einführt.

Oleg Aborniev leidet an einer Zerebralparese, eine Erkrankung, die die Bewegung und Muskelkoordination beeinflusst. Daher ist er im Alltag auf seinen Rollstuhl angewiesen. Vom Spitzensport hält ihn das aber nicht ab: Seit 2011 betreibt er professionell die Kraftsportart Armwrestling. Dabei erweist er sich in der Kategorie Para-Armwrestling als ziemlich erfolgreich: In diesem Jahr holte er an der Europameisterschaft zweimal Gold unter Schweizer Flagge, an der Weltmeisterschaft in Kasachstan zweimal Silber. All dies als paralysierter Kriegsgeflüchteter aus Charkiw, seiner Heimatsstadt in der Ukraine.

«Es war überwältigend, mit der Schweizer Flagge auf dem Podest zu stehen», sagt Aborniev. «Man repräsentiert nicht nur sich selbst, sondern auch sein Land.» Es sei schön, nach vielen intensiven Trainings etwas zu erreichen, wofür man gekämpft hat. «Gerade mit der Situation in der Ukraine hatte ich in diesem Moment sehr viele Emotionen in mir», sagt der 42-Jährige, dem dieses Jahr mit dem S-Status erstmals erlaubt worden war, die Schweiz im weltweiten Armwrestling-Wettkampf zu vertreten.

«Ich bin den Armwrestlern in meinem Sportverein Cobra in Münchenbuchsee sehr dankbar, dass sie mich in ihre sportliche und fröhliche Familie aufgenommen haben», so Aborniev weiter. Die Mitglieder des Vereins hätten extra für ihn einen Sitztisch angefertigt, damit er die Trainings in seinem Rollstuhl durchführen könne. «Für mich ist das nicht nur Sport, sondern auch psychologische und soziale Rehabilitation. Ich habe viele gute Freude gefunden.»

Armwrestling wird vom Internationale Olympischen Komitee (IOC) nicht als olympisch gewertet und geniesst daher nicht dieselbe finanzielle Unterstützung wie andere Sportarten. «Um unser Land auf der internationalen Bühne zu vertreten und an Wettbewerben teilzunehmen, sind wir auf Sponsoren angewiesen», sagt Aborniev. Zurzeit müsse jeder Teilnehmer für Finanzierung von Anreise und Aufenthalt noch selbst aufkommen. Für Oleg gilt das doppelt, da ihn seine Mutter immer zu seinen Wettkämpfen begleitet. «Das ist nicht günstig und nicht immer einfach.»

Aborniev kämpft aber nicht nur für sich bei den Wettkämpfen – er engagiert sich auch sozial. In der Ukraine hat er sich gemeinsam mit seiner Mutter für Kinder, Waisen und Beeinträchtigte eingesetzt, die aufgrund der Krimkrise 2014 aus der Ukraine vertrieben wurden. Russlands Angriffskrieg seit dem Februar 2022 zwang die beiden schliesslich zur Flucht in die Schweiz. Doch auch hier kämpfen sie weiter für die Rechte beeinträchtigter Menschen. «Wir haben die Schrecken des Krieges erlebt und machen uns täglich Sorgen um die Situation in der Ukraine, aber das hat uns nicht zerstört», sagt Aborniev.

Zusammen mit anderen Vertretern des Armwrestlings setzt er sich dafür ein, dass der Armwrestling-Weltverband neue offizielle Kategorien für Menschen mit Zerebralparesen (CP) einführt. «Dies würde vielen Menschen mit Behinderungen eine neue Möglichkeit geben, sich im Spitzensport beweisen zu können.»

