Drei Super-G wurden in dieser Saison absolviert, wobei Lara Gut-Behrami die letzten beiden in St. Anton und Crans-Montana (rund eine Sekunde Vorsprung) überzeugend für sich entschied. Beim ersten in Val d'Isère fuhr sie immerhin schon auf den fünften Platz. Heute bietet sich für die 29-jährige Tessinerin also die Chance, gleich nachzulegen und, wenn möglich, den dritten Sieg in Folge einzufahren. Sie startet mit der Nummer 9 ins Rennen.