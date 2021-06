Krallt sich Swisscom nun die TV-Rechte am Ski-Weltcup?

In der kommenden Saison gehen Corinne Suter und Co. ein letztes Mal im Swisscom-Tenü an den Start.

Doch wie viel hat gefehlt, dass man sich doch noch hätte einigen können? 20 Minuten hat bei der Swisscom nachgefragt. «Zu den Vertragsinhalten können wir keine Angaben machen. Wir haben eine Erhöhung der Mittel eingehend geprüft», sagt der stellvertretende Medienchef Armin Schädeli. «Wir sind überzeugt, dass wir unsere Mittel in den künftigen Jahren in anderen Engagements konzentriert einsetzen können.»

Was passiert mit den TV-Rechten?

So verabschiedet sich die Swisscom also im Frühling 2022 aus dem Skisport. Doch für wie lange? Für Veranstaltungen innerhalb der Schweiz hat die SRG noch bis zum Ende der Saison 2027/28 die exklusiven Ausstrahlungsrechte von Swiss-Ski erworben. Für ausländische Events läuft der Vertrag mit der Vermarktungsgesellschaft Infront Sports & Media bis und mit der Saison 2025/2026.

«Der Schneesport profitiert als Ganzes»

Swiss-Ski verrät derweil Details zum Deal mit dem neuen Hauptsponsor Sunrise UPC . Den Deal mit dem Unternehmen kommunizierte der Schweizerische Skiverband am Dienstagmorgen. «Es sind nicht einzelne Punkte, sondern das nachhaltige und sehr langfristige Gesamtpaket – der Schneesport als Ganzes profitiert», antwortet Christian Stahl auf die Frage, was den Ausschlag zur Partnerschaft mit Sunrise UPC gegeben habe. Und: «Als Verband haben wir die Aufgabe, den Schneesport weiter zu entwickeln sowie breit abgestützt und langfristig zu sichern. Mit diesem neuen Main Partner können wir unseren Mitarbeitern, Trainern, Athleten aber auch allen unseren Partnern Sicherheit geben für die Zukunft.»

Was diese Änderungen für den Schweizer Ski-Fan bedeuten, will Stahl noch nicht verraten. Der heutige Dienstag sei lediglich die Ankündigung unserer neuen Partnerschaft ab 2022 gewesen, so Stahl. «Wir werden noch ein Jahr mit Swisscom als Hauptpartner zusammenarbeiten. In rund einem Jahr werden wir folglich die Öffentlichkeit über die Neuerungen informieren.»