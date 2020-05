«Swissx Camp Nou»

Krallt sich Tyson mit Gras-Firma das Barça-Stadion?

Der FC Barcelona verkauft die Namensrechte des Stadions, um den Kampf gegen das Coronavirus zu unterstützen. Eine Schweizer Firma buhlt um den Namen.

Swissx produziert und verkauft CBD-Produkte mit Schweizer Bio-Qualität in alle Welt und geniesst auch in Hollywood einen guten Ruf.

Die Allianz-Arena in München, das Emirates Stadium in London oder die Swissporarena in Luzern – viele Fussballstadion haben einen Namenssponsor. Ein Verein, der bisher darauf verzichtete, ist der FC Barcelona. Doch nicht mehr lange. Der Verein gab bekannt, die Namensrechte zu verkaufen und den Erlös in die Corona-Forschung zu stecken.