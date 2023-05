Liestal BL: Kran kracht auf Haus und Auto – «mein Opel erlitt wohl einen Totalschaden»

Weiter sagt der Anwohner, dass der Kran noch nicht in Betrieb gewesen sei.

Ein Haus und ein Auto wurden in Mitleidenschaft gezogen.

Auf einer Baustelle in Liestal BL ist ein Kran gekippt.

Am Dienstagnachmittag kurz nach 14.15 Uhr ging bei der Polizei Basel-Landschaft eine Meldung ein, dass ein Kran in Liestal auf ein Haus gekracht sei. Wie mehrere Bilder von News-Scouts zeigen, kippte der Baukran um und demolierte ein Auto und das Flachdach eines Hauses. Der Besitzer des Hauses kann gegenüber 20 Minuten jedoch Entwarnung geben: «Es ist ein Stück des Flachdaches abgebrochen, das Dach ist jedoch immer noch dicht und konnte provisorisch abgedeckt werden.»

Eine Person leicht verletzt

Mittlerweile konnte der Kran auch geborgen werden und liegt nicht mehr auf dem Haus. Der Besitzer des Autos, welches in Mitleidenschaft gezogen wurde, sagt gegenüber 20 Minuten: «Der Kran wurde frisch aufgerichtet und war noch nicht im Betrieb. Mein Auto erlitt wohl einen Totalschaden.»

Auf Anfrage bestätigt die Polizei Basel-Landschaft gegenüber 20 Minuten einen Einsatz in Liestal. «Kurz nach 14 Uhr wurden wir von Anwohnern verständigt, dass ein Kran zusammengekracht ist. Wir konnten vor Ort feststellen, dass dabei eine Person leicht verletzt wurde.» Der Kran sei rund 30 Meter hoch gewesen, der Ausleger, also der «Arm» des Krans, mass 45 Meter, so ein Mediensprecher der Polizei weiter. Die Unfallursache werde zurzeit noch abgeklärt.