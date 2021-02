In Meilen ist am Donnerstag ein Baukran umgekippt.

Ein Baukran ist am Donnerstagnachmittag in Meilen umgekippt und auf ein Wohnhaus gestürzt. Gegen 13.45 Uhr wurden mit einem Baukran Betonarbeiten ausgeführt, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilt. Aus bisher nicht bekannten Gründen kippte dieser und stürzte auf das Dach eines Wohnhauses. Weder auf der Baustelle noch im betroffenen Wohnhaus wurde jemand verletzt.

An der Liegenschaft sowie am Baukran entstand aber erheblicher Sachschaden von mehreren Hunderttausend Franken. Die genaue Unfallursache wird untersucht. Die Kantonspolizei rechnet mit aufwändigen Bergungsarbeiten, die bis in die Nachtstunden andauern dürften. Das beschädigte Wohnhaus ist durch den Unfall teilweise unbewohnbar. Die betroffenen Bewohner konnten temporär privat untergebracht werden.