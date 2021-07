Tierquäler wüten im Glattpark - «Krank und widerlich, dass sich Menschen an so etwas unterhalten»

Am nördlichen Stadtrand Zürichs treiben Tierquäler ihr Unwesen. «Immer wieder stossen wir im oder um den Park auf Tiere, die qualvoll getötet wurden», sagt Maria Miceli. Seit gut 15 Jahren wohnt sie in Opfikon und geht mit ihrem Hund täglich im Glattpark spazieren. Dabei musste sie bereits etliche schaurige Funde machen: «Ich habe zerplatze Frösche mit Zigaretten im Mund gesehen, eine verbrannte Blindschleiche gefunden, gesehen wie Jugendliche lebende Flusskrebse zertrampelten oder Fische auf dem Beton ersticken liessen.» Auch würden oft Libellen gefangen und deren Flügel abgerissen oder etliche Schnecken gesammelt und diese dann auf dem Boden zerstampft. Miceli spricht von krassen Zuständen: «Es ist krank und widerlich, dass sich vor unserer Haustüre offenbar Menschen an so etwas unterhalten.»

Katze als nächstes?

Mit ihren Bedenken ist sie nicht allein. Auch Moderatorin und Model Mirjam Jäger empfindet dies so – und ist darum vor einem Monat weggezogen, wie «Nau» berichtet. «Ich will nicht, dass meine Kinder in so einer Umgebung aufwachsen», sagt Jäger zu 20 Minuten. Auch sie sei im Park schon auf tote Tiere gestossen: «Da läuft es einem kalt den Rücken hinunter.» Am Wochenende habe sie das Areal um den Glattpark-See jeweils gemieden – besonders, wenn viele Jugendliche dort waren. «Krass finde ich vor allem, wie viel Energie die Tierquälerinnen und Tierquäler investieren. Sie sammeln die Tiere richtiggehend, nur um sie danach töten zu können.» Ausserdem würden die Taten immer schlimmer werden: «Wenn es so weitergeht stirbt dort bald eine Katze oder ein Hund.» Auch wenn die ehemalige Schweizer Freestyle-Skifahrerin bereits Konsequenzen gezogen hat, unterstützt sie den Kampf der Anwohnerinnen und Anwohner aktiv.