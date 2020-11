Im Kanton Tessin sind am Montag 20 Coronavirus-Testergebnisse falsch an die Betroffenen übermittelt worden: Wie das Tessinger Gesundheitsdepartement mitteilte, wurde zehn positiv Getesteten ein negatives Testresultat mitgeteilt und zehn negativ Getesteten ein positives Ergebnis. Die Betroffenen wurden unterdessen vom Büro des Kantonsarztes über den Fehler informiert. Ausserdem seien die Contact Tracer dabei, die Kontaktpersonen der Betroffenen zu informieren und die «richtigen» Personen in Quarantäne zu schicken. Der Fehler passierte wohl im Labor - die Testergebnisse wurden vertauscht.