Pläne des Zürcher Unispitaldirektors - Kranke sollen zu Hause im eigenen Bett gesund werden

Das Zürcher Unispital wird umgebaut. Doch Gregor Zünd, der Direktor des Universitätsspitals Zürich, hat anscheinend noch ganz andere Pläne: Er wolle das Spital verkleinern und Patienten zu Hause versorgen und online überwachen, wie die «NZZ am Sonntag» schreibt. Für Zünd sehe das Zukunftsmodell so aus, dass Menschen, die krank sind, zu Hause im eigenen Bett gesund werden könnten: «Ziel ist eine möglichst hohe Lebensqualität. Hierfür wird das eigene Zuhause als Ort der Behandlung und Genesung in Zukunft wichtiger sein als die stationäre oder ambulante Spitalversorgung». Dafür wolle er das Spital vollständig digitalisieren.

Ziel sei, dass der Patient nicht ins Spital muss

«Ein Herzinfarkt bahnt sich während 30 Jahren an», so Zünd. «Es wäre falsch, auf das Akutereignis zu warten.» Messen sollen die Daten diagnostische Geräte, die man am Körper trägt, ähnlich wie eine Apple Watch. Selbst den Sauerstoff im Blut könne man mit einem einfachen Gerät messen lassen.

Zünd geht davon aus, dass er die Zahl der normalen Betten – ohne Intensivbetten – von heute 820 auf 670 reduzieren werde. Er wolle Regionalspitäler und Akutspitäler an das USZ-System anschliessen, vor allem wenn es um den Aufbau der E-Health-Plattform geht, schreibt die «NZZ am Sonntag» weiter.

Asbest und Baulärm

Kaderärzte beschweren sich in der Zeitung derweil über die Zustände im Universitätsspital Zürich (USZ): Betäubender Baulärm, wenig Platz und Büros, in denen vertrauliche Patientengespräche kaum möglich seien. «Wenn einer nach der Operation nach Hause geht und erzählt, es sei die ganze Zeit gebohrt worden, will doch niemand mehr ins Unispital», zitiert die «NZZ am Sonntag» eine anonyme Quelle, die seit Jahrzehnten am USZ arbeitet. Zudem hätten Spezialisten wegen Asbest beim Gebäude für Nuklearmedizin mehrere Stockwerke versiegelt.