«Füttern unterlassen» – Kranke Tauben können Parasiten und Krankheiten übertragen

In Chur herrscht eine Überpopulation an Strassentauben. Da dies zu verschiedenen Problemen, wie beispielsweise Krankheiten, führt, ergreift die Stadt nun Massnahmen.

Darum gehts In der Stadt Chur gibt es eine Überpopulation von Strassentauben.

Diese führt zu verschiedenen Problemen.

Die Stadt Chur bittet die Bevölkerung um Mithilfe, die Tauben nicht mehr zu füttern.

Auch in der Stadt St. Gallen gilt die Empfehlung, keine Tauben zu füttern.

Rund um den Bahnhofplatz Chur leben mehrere Hundert verwilderte Haustauben. Wie die Stadt Chur informiert, vermehren sich diese stetig und bilden mit den restlichen Stadttauben die grösste Population Graubündens. Mehrere Faktoren sollen zu dieser Überpopulation beitragen: In der Stadt gebe es wenig Fressfeinde und die klimatischen Bedingungen und Rückzugsmöglichkeiten seien ideal. Die Tiere finden zudem ein breites Angebot an Nahrungsquellen durch gezielte Fütterung oder Littering vor.

Kranke Tauben können Menschen anstecken

Hannes Jenny, Wildbiologe des Kantons Graubünden, sagt gegenüber 20 Minuten, dass es verschiedene negative Auswirkungen der Tauben-Überpopulation gebe: «Eine negative Begleiterscheinung ist die grosse Verunreinigung des Bahnhofsgeländes», so Jenny. Überflüge mit Kotabgabe sei für Passagiere, ÖV-Benutzende sowie auch Gastronomiebetriebe rund um den Bahnhof störend. Die hohe Populationsdichte mache in erster Linie aber auch den Tauben selber zu schaffen. «Die Zahl der geeigneten Brutplätze in den letzten Jahrzehnten nahm stetig ab, was zu einer Überbesetzung dieser Orte führte», sagt Jenny. Die Tauben geraten bei der Suche nach Nistplätzen in Not, was wiederum zu Stress, Krankheiten und Parasiten führen könne.

In zu grossen Populationen von Strassentauben leben in der Regel viele kranke Tiere, die in freier Wildbahn als Erstes ihren Fressfeinden zum Opfer fallen würden. «Diese natürliche Selektion funktioniert in den Städten aber nicht, weil die Fressfeinde, wie Greifvögel, eher rar sind», sagt Jenny. Aus diesem Grund leben kranke Tiere unnatürlich lange und können so Krankheiten auf andere Individuen übertragen – auch auf Menschen. So könne beispielsweise die Taubenpest bei Menschen, die in engem Kontakt mit erkrankten Tieren stehen, eine Bindehautentzündung auslösen. «Auch Parasiten wie die Taubenzecken, Flöhe und Blutmilben können den Menschen befallen», so Jenny.

Stadt Chur bittet Bevölkerung um Mithilfe

«Der Grün- und Werkbetrieb der Stadt Chur unternimmt, zusammen mit der SBB und RhB, diverse Bemühungen gegen die Taubenplage», wie die Stadt Chur informiert. Laut der Stadt wurden beispielsweise bauliche Massnahmen ergriffen, um Brutplätze unbrauchbar zu gestalten, sowie Raben-Attrappen montiert, welche die Tauben verscheuchen sollen.

Aber: Um einen langfristigen Erfolg zu erzielen, sei es zwingend, die Futterquellen zu minimieren. «Die Stadt Chur bittet die Bevölkerung darum, das Füttern der Tauben zu unterlassen.»

Taubenpopulation in St. Gallen eher unproblematisch

Mirko Calderara, Wildhüter des Kanton St. Gallen, beurteilt die Taubenpopulation der Stadt St. Gallen: «In der letzten Zeit gibt es eher weniger Tauben in der Stadt. Es gibt also keine Überpopulation.» Trotzdem gelte auch die Empfehlung, die Tauben nicht zu füttern, denn sie seien in der Lage, ihr Futter selber zu finden. «Durch das Füttern leben Tauben wie im Schlaraffenland, wodurch es mehr Junge gibt», so Calderara.

Laut ihm ist die Übertragung von Krankheiten auf den Menschen eher unwahrscheinlich. «Allenfalls kann eine Vogelgrippe auf den Menschen übertragen werden, dafür sind Tauben aber eher weniger anfällig», sagt Caldedara. Eher anfällig seien Wasservögel, wie Enten oder Schwäne.



