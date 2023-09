Krankenkasse: Bis neun Prozent mehr – jetzt droht der grosse Prämien-Hammer

Die Krankenkassen haben beim Bund eine Prämienerhöhung von acht bis neun Prozent eingegeben, das teilte Santésuisse-Direktorin Verena Nold in der «Samstagsrundschau» auf SRF mit. Das Bundesamt für Gesundheit BAG von Gesundheitsminister Alain Berset versuche nun, diese Erhöhung noch zu dämpfen. Es prüfe nun die Prämieneingaben der Krankenkassen.



Um 7,85 Prozent sind die Gesundheitskosten bis Mitte Jahr gestiegen, teilte Nold gegenüber 20 Minuten bereits Mitte August exklusiv mit: «Das kann so nicht weitergehen.» Die Kosten im Gesundheitswesen, die für die Prämienberechnung ausschlaggebend sind, sind bis im Juni stark angestiegen. 19,8 Milliarden Franken wurden in den ersten sechs Monaten von Ärzten, Spitälern und anderen Leistungserbringern verrechnet.



Die Prämien würden die Gesundheitskosten widerspiegeln, sagt Nold nun zu SRF. Diese seien leider letztes Jahr und vor allem in diesem Jahr sehr stark gestiegen. Darum brauche es auch eine massive Prämienerhöhung, so die Santésuisse-Direktorin. «Gemäss unseren Berechnungen gehen wir davon aus, dass wir acht bis neun Prozent Prämienerhöhung benötigen würden, um alles wieder ins Lot zu bringen», sagt sie.